Новый мост построят через реку Витим в Иркутской области за 12,5 млрд рублей

В Иркутской области планируют построить новый мост через реку Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Бодайбинском районе. В настоящее время идут поиски подрядчика, который выполнит работы, следует из данных в документации на портале госзакупок.

Объект будет иметь длину свыше 414 метров и 13-метровую ширину, здесь обустроят две полосы для автомобилей. Расчетная скорость движения – 80 километров в час. Стоимость контракта составляет 12,5 млрд рублей. Закончить работы планируется до 20 сентября 2028 года.

Ранее соответствующий проект получил положительное заключение государственной экспертизы.