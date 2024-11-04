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Новый мост построят через реку Витим в Иркутской области за 12,5 млрд рублей

В Иркутской области планируют построить новый мост через реку Витим на автомобильной дороге Таксимо – Бодайбо в Бодайбинском районе. В настоящее время идут поиски подрядчика, который выполнит работы, следует из данных в документации на портале госзакупок.

Объект будет иметь длину свыше 414 метров и 13-метровую ширину, здесь обустроят две полосы для автомобилей. Расчетная скорость движения – 80 километров в час. Стоимость контракта составляет 12,5 млрд рублей. Закончить работы планируется до 20 сентября 2028 года.

Ранее соответствующий проект получил положительное заключение государственной экспертизы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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