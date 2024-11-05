Юлия Барсова, EasyCook: «Мы смогли открыть новую страницу»

Компания EasyCook уже восемь лет заботится о питании иркутян – предлагая готовые наборы продуктов для приготовления ужина на неделю. Как говорит создатель бизнеса Юлия Барсова, это решение подходит тем, кто хочет сэкономить время и порадовать семью здоровым и вкусным питанием. Как компания пережила последние кризисы? Какие новые возможности увидела? И чем помог ей Центр «Мой бизнес»?

«Решила: сделаю сама»

Компания EasyCook работает в Иркутске с 2016 года. По словам Юлии, идея бизнеса родилась сама: «Я не умела готовить, но всегда хотела научиться. Узнала, что в Иркутске есть сервис, когда тебе дают набор продуктов и рецепт. Я попробовала, но поняла, что у меня свое видение такого подхода к кулинарии. Тогда я решила создать собственный сервис, который полностью соответствовал бы моим ожиданиям».

Дело быстро пошло в гору: появлялись все новые и новые клиенты, росла команда. Сейчас в компании трудятся более десяти человек, которые изготавливают продукцию, а также занимаются поддержкой и развитием бизнеса. «Вначале мы очень активно развивались, нам не требовалась никакая поддержка, все было здорово», – делится Юлия.

«Ни на что не надеялась, но заявку подала»

Пандемия коронавируса, испытавшая на прочность многие бизнесы, для EasyCook стала временем расцвета: «Для нашего бизнеса это были прекрасные времена. Мы смогли помочь очень многим людям с доставкой, появилось много постоянных клиентов».

А вот кризис 2022 года, как признается предпринимательница, дался нелегко: «Наши покупатели – это сегмент премиум. С 2022 года многие наши постоянные клиенты по разным причинам сократили свои заказы или отказались от них совсем», – поясняет она.

Впрочем, предпринимательница уже знала: любой кризис – это всегда возможности, нужно лишь увидеть их. «Знакомые рекомендовали пойти в «Мой бизнес», сказали, что там классная поддержка, – вспоминает Юлия. – Я пришла – ни на что особо не надеясь, подала заявку и спросила, какие возможности есть».

«Так вообще бывает? Что у вас есть еще?»

Поддержка «Моего бизнеса» превзошла ожидания предпринимательницы. Например, Центр помог EasyCook с рекламой и полиграфией. «Мы напечатали в типографии разные материалы на два-три года вперед: блокноты, листовки и прочее. Причем мы заплатили за эти полиграфические услуги всего 1500 рублей, а 20000 было оплачено «Моим бизнесом». И сделано все это было очень быстро, – делится Юлия. – Когда через три дня все было готово, я очень удивилась: «Так вообще бывает?! Что у вас есть еще?»

Судьбоносной для компании оказалась и реклама на радио, которую частично оплатил Центр поддержки предпринимателей. Благодаря ей появились постоянные клиенты, что дало старт дальнейшему развитию. К числу партнеров присоединилась и компания «Слата» – один из менеджеров заказал набор для приготовления том ям и оценил качество продукции.

«Надежно – и результат гарантирован»

Чтобы начать работать в торговой сети «Слата», компании потребовалось пройти сертификацию товара. «Я обратилась в «Мой бизнес» – подумала, что это точно будет надежнее, чем действовать через какие-то другие программы в интернете, компании. Нам пришлось немного подождать, это время как раз нужно было для подготовки техзаданий по сертификации, но, как только появился бюджет, мы сразу подали заявку, получили сертификацию на всю продукцию и вышли в «Слату».

Работа в торговой сети стала интересным вызовом для компании: как выделиться на фоне других производителей, как организовать свой отдел? На помощь снова пришел «Мой бизнес», который пригласил Юлию, как и других предпринимателей, бесплатно посетить встречу с известным маркетологом Игорем Манном. «Это мероприятие оказало большое влияние с точки зрения маркетинга. После тренинга последовала череда экспериментов, были наняты новые сотрудники для развития бизнеса, а также запущены работы по созданию нового сайта и брендбука. Все это дало бизнесу новое дыхание».

Недавно Центр «Мой бизнес» помог EasyCook пройти сертификацию системы менеджмента качества производства пищевой продукции ХАССП и оформить декларацию соответствия на новые полуфабрикаты. Сумма договора по сертификации составила 76000 рублей, 57 из них оплатил Фонд поддержки предпринимателей. Юлия уверена: это не последнее сотрудничество с «Моим бизнесом»: «Мне нравится работать с Центром: надежно и результат гарантирован, – отмечает создательница EasyCook. – Здорово, что у предпринимателей есть такая возможность».