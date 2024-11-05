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Участок федеральной трассы «Сибирь» реконструируют в Иркутской области

Реконструкцию дороги Р-255 «Сибирь» проведут в Иркутской области на участке с 1508-го по 1519-й километр. Строительная длина объекта составит 11,2 км, рассказали в Главгосэкспертизы России. 

«Федеральная автодорога Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск длиной около 745 км играет важную роль в развитии транспортного каркаса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и маршрута "Европа-Западный Китай"», – говорится в сообщении.

Новый участок дороги Р-255 «Сибирь» проложен в обход населённого пункта Шерагул. Объект запроектирован четырехполосным с разделительной полосой.  

Также предусмотрено устройство путепровода через железную дорогу с пунктом обеспечения транспортной безопасности, проезда для сельхозтехники для связи разобщенных территорий, двух автобусных остановок с пешеходным мостом между ними, арочной конструкции на пересечении с рекой Шерагул, площадки отдыха с санитарной зоной, шумозащитных экранов, наружного освещения в соответствии с нормативными требованиями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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