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Большинство россиян поддерживают пожизненный запрет продажи сигарет

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, сколько россиян поддерживают пожизненный запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года. Результаты есть у SIA.RU.

«В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 54% граждан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава – 59% против 50% соответственно», – говорится в сообщении.

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе – 57%. 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.

17% против законопроекта. «Любой запрет порождает черный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», – комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики – 27%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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