Георгий Мусихин, «СмартСинтез»: «Центр «Мой бизнес» – трамплин для компаний»

«Центр «Мой бизнес» работает как трамплин: помогает компании вырасти и перейти на качественно новый уровень», – считает коммерческий директор компании «СмартСинтез» Георгий Мусихин. Он рассказал Газете Дело, какие услуги Центра помогли «СмартСинтезу» в несколько раз нарастить производственные мощности и освоить новые внешние рынки.

«Для России и внешних рынков»

Компания «СмартСинтез» ведет свою деятельность с 2018 года – производит современные безопасные и высокоэффективные средства дезинфекции, а также кожные антисептики под зарегистрированной торговой маркой «АНАВИДИН®».

«Мы являемся резидентом Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское». Менее чем за два года смогли выполнить все взятые на себя обязательства резидента, – говорит Георгий Мусихин. – В этом нам помогли собственное производство, новейшие технологии и постоянные инновации».

За годы работы «СмартСинтезу» удалось нарастить производственные мощности в несколько раз, расширить линейку производимых средств. Сегодня компания поставляет свою продукцию в крупные компании и госучреждения по всей России, работает на международном рынке.

«Хороший помощник на всех этапах»

Компания ООО «СмартСинтез» активно пользуется возможностями институтов развития бизнеса с самого начала своей деятельности. Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга – каждый из центров в свое время стал ступенькой для развития производства.

«С Центром «Мой бизнес» мы всегда на связи. Плотно сотрудничаем с самого начала работы компании – и на всех этапах получаем качественную помощь в различных областях. Это и маркетинговые исследования, и анализ рынка, и помощь в сертификации продукции, регистрации торговых марок», – перечисляет Георгий.

«Экспорт – хороший вариант развития»

Отдельно коммерческий директор «СмартСинтез» благодарен институту поддержки за развитие экспортного потенциала предприятия. «Мы нашли партнеров в Казахстане, заинтересованных в нашей продукции, и открыли там представительство. Это дало понимание, что экспортная деятельность для нас – хороший вариант. Обратились за поддержкой», – рассказывает Георгий.

«Мой бизнес» помог в поиске партнеров для выхода в другие страны, провел анализ компаний, организовал переговоры. Благодаря поддержке Центра, «СмартСинтез» начал активно участвовать в международных бизнес-миссиях, выставках, принял участие в программе «Экспортный Форсаж». В числе партнеров производителя появились новые страны: Монголия, Вьетнам, Узбекистан.

«Трамплин для старта»

По мнению Георгия, сотрудничество с «Моим бизнесом» будет особенно полезно предпринимателям, которые осваивают новые направления, находятся на этапе становления своего дела. «Для начинающих предпринимателей «Мой бизнес» – это некий трамплин, который помогает вырасти, перейти на качественно новый уровень».

Впрочем, и действующим, состоявшимся компаниям коммерческий директор «СмартСинтез» рекомендует обращаться в Центр поддержки предпринимателей – за поддержкой и вдохновением. «Специалисты Центра помогают профессионально закрывать те рабочие ниши, которые мы закрывать не успеваем. Порой не хватает рук, специалистов, мыслей, свежих идей, чтобы интересно упаковать продукт, сделать что-то интересное для рынка. В этом случае «Мой бизнес» – незаменимый помощник».

