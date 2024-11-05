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Индекс корпоративных облигаций впервые упал ниже 86 пунктов. Что это значит?

Это минимум с  2018 года.

Основной индикатор рынка российского корпоративного долга — индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS —снизился до 85,99 пункта впервые за всю историю наблюдений — с 29 декабря 2018 года, пишет РБК.
Предыдущий минимум индекса RUCBCPNS (86 пункта) был зафиксирован днем ранее, 1 ноября 2024 года. На закрытии торгов значение индекса составило 86,01 пункта, а доходность — рекордные 23,86%.

По мнению экспертов, в ближайшее время рынок облигаций, скорее всего, продолжит падение.

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«Выступление главы ЦБ в Государственной думе тому подтверждение, – отмечает ведущий аналитик по рынку долгового капитала ИК «Алор Брокер» Сергей Кадук. – На рынке обсуждают сценарии роста ключевой ставки вплоть до 25%. На таких новостях облигации  неизбежно будут падать, поскольку происходит серьезный пересмотр ожиданий. Оценить глубину падения достаточно сложно, ведь сейчас рынки управляются не только рациональным мышлением, но и эмоциями инвесторов».

В текущей ситуации эксперты рекомендуют обращать внимание не на доходность корпоративных облигаций, которая может казаться крайне привлекательной, а на надежность эмитента.

Напомним, 11 октября Росгеология допустила дефолт по облигациям на 6 млрд рублей. Компания  сообщила, что не имеет достаточных денежных средств и иных источников для выплат по трехлетним классическим облигациям на вышеуказанную сумму. Гендиректор Сергей Радьков  сообщил, что компания рассчитывает на помощь от государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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