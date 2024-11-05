США заявили о присутствии в Курской области военных из Северной Кореи

Штаты полагают что КНДР перебросила 10 тысяч военных в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на трансляцию брифинга пресс-службы Госдепартамента США на Youtube-канале ведомства.

«Мы теперь считаем, что 10 тыс. [военнослужащих из КНДР] добрались до Курска, могут вступить в боевые действия в ближайшие дни», – сказал он.

Миллер добавил, что знает о сообщениях СМИ о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, но пока не может подтвердить их достоверность.

«Тем не менее, как мы говорили, они, вероятно, вступят в боевые действия против украинских сил. А если это произойдет, они станут законными военными целями», – сказал он.

Ранее Иркутская область доставила гуманитарную помощь жителям Курской области. С ростовского склада гуманитарной помощи, где аккумулируются грузы из Иркутской области, отправлено 200 продуктовых наборов, которые доставили в пункты временного размещения и передали эвакуированным жителям Курской области. в наборы весом 10 килограммов каждый вошли рыбные и мясные консервы, крупы, макароны, мука, сахар, соль, конфеты. Таким образом, всего было доставлено две тонны продуктов первой необходимости.