Ожидания и реальность. Разница между предлагаемой и желаемой зарплатой в Иркутской области превысила 13 тыс. рублей

Эксперты hh.ru выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в Иркутской области. В анализ вошли 86 тысяч резюме и 23 тыс. вакансий региона, активных в октябре 2024 года.

По итогам октября 2024 года медиана предлагаемых заработных плат в Иркутской области составила 73 280 руб., в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на 60 000 руб. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 13 280 руб. в пользу последних.

Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт, логистика, перевозки» – на 73 014 руб.: соискатели в среднем согласны на зарплату в 71 077 руб., а работодатели готовы платить 144 091 руб. Также в топ-5 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Добыча сырья» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты – 169 323 руб., ожидаемой в резюме – 113 567 руб.), «Рабочий персонал» (131 238 руб. в вакансиях против 80 000 руб. в резюме), «Сельское хозяйство» (168 618 руб. против 120 000 руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (96 918 руб. против 50 000 руб.).

В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Страхование» соискатели рассчитывают в среднем на 60 000 руб., а работодатели готовы платить только 28 260 руб. В сфере «Безопасность» медиана зарплат в резюме составляет 60 000 руб., а в вакансиях – 40 373 руб. В сфере «Информационные технологии» ожидания соискателей составили 80 000 руб., а предложения работодателей – 62 499 руб.