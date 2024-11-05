«Цена на билет в театр не может равняться месячному окладу», – Цискаридзе

Цитату народного артиста России, ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе передает РИА Новости.

«Сегодня, мне кажется, наши главные театры могут посещать только очень состоятельные люди, потому что ценовая политика не радует меня как зрителя. Но добывание билетов в театры легким не было никогда… Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», – сказал он на лекции в рамках просветительского марафона «Знание.Первые».

Несмотря на это, артист, приходя на выступления, регулярно видит пустые места. По его словам, основная часть билетов оседает у «спекулянтов» на Театральной площади.