Президент сменил глав Ростовской и Тамбовской областей

Указ подписан 4 ноября. Об этом пишут «Ведомости».

Президент Владимир Путин 4 ноября подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря и о назначении врио главы Тамбовской области депутата Госдумы от «Единой России», участника программы «Время героев» Евгения Первышова.

Прежние руководители регионов – Василий Голубев (Ростовская обл.) и Максим Егоров (Тамбовская обл.) – ушли в отставку по собственному желанию. Первый занимал должность губернатора с 2010 года, а второй работал с 2021 года.