Дефицит 600 000 инженеров наблюдается в России

Специалистов ищет 20% компаний страны. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на вице-президента по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктории Хаба.

На сегодняшний день инженеров ищет каждая пятая компания в стране, следует из ее презентации. При этом зарплаты обладателей инженерных специальностей в первой половине 2024 года выросли на 16–24%, отметила топ-менеджер.

В России не хватает инженеров практически всех специальностей, отметила в своем выступлении Хаба.

На рекрутинговых сервисах публикуется в 3 раза больше вакансий для инженеров-электронщиков, чем резюме, подчеркнула она. В частности, компаниям не хватает порядка 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов – это самые востребованные специальности, следует из презентации Хаба.

Ранее стало известно, чаще всего без работы в Иркутской области остаются бухгалтеры, инженеры, продавцы, водители, кассиры, кладовщики, юрисконсульты и экономисты. Средняя продолжительность безработицы в регионе – 4,5 месяца.