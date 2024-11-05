Иркутская область вошла группу лидеров рейтинга национального проекта «Производительность труда»

Стали известны результаты ежегодного рейтинга регионов, участвующих в нацпроекте «Производительность труда», который формирует Минэкономразвития РФ. Иркутская область вошла в группу лидеров рейтинга, всего в ней 32 субъекта федерации.

В министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области подчеркнули, что предприятия, которые работают над производительностью труда, таким образом увеличивают прибыль при одних и тех же материальных и человеческих ресурсах, это даёт дополнительный стимул развитию как предприятию, так и экономике региона.

– В Иркутской области доля предприятий, достигших за три года участия в национальном проекте ежегодного 5-процентного прироста производительности труда, по итогам 2023 года составила 69,7%. Это хороший результат, если учесть, что целевое значение составляло 50%, – сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

По данным Регионального центра компетенций, оператора национального проекта в регионе, сейчас в Иркутской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 87 предприятий, на которых трудятся свыше 22 тысяч человек. В результате реализации нацпроекта среднее снижение времени протекания процессов на этих предприятиях составило 31%, объёмы незавершённого производства уменьшились в среднем на 23%, а выработка выросла на 37%.

При составлении рейтинга также учитывалось, насколько широко тиражируются лучшие практики повышения производительности. Оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд. Кроме того, на рейтинг влияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки, эффективность работы региональных центров компетенций и многое другое.



Следить за событиями нацпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.