Риски для инвесторов увидели в «народном портфеле» Мосбиржи

Рыночные аналитики инструмент полезным. Об этом пишут «Ведомости».

Вложения российских частных инвесторов чересчур ориентированы на активные сделки с акциями узкого круга эмитентов – самых крупных публичных компаний. «Народный портфель» (НП) – информационный продукт Мосбиржи, раскрывающий наиболее популярные у физлиц бумаги, – поощряет стадное поведение и концентрирует предпочтения инвесторов вокруг ограниченного числа бумаг, снижая диверсификацию портфелей и их доходность.

Такой вывод в исследовании сделал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов и ее научные сотрудники Мария Чернова и Андрей Косырев.

Мосбиржа публикует НП каждый месяц и раскрывает 10 акций, наиболее часто приобретавшихся физлицами за этот период. Вес каждой акции в портфеле определяется стоимостью чистых вложений инвесторов. Более чем за 4,5 года с начала публикации в 2020 году в составе портфеля побывали 23 разных акции, подсчитали авторы. Всего за это время биржа публиковала такой отчет 50 раз. Топ-6 по стабильности присутствия в портфеле составляют «голубые фишки» – обыкновенные акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Норникеля», а также привилегированные акции «Сбера» и «Сургутнефтегаза».

Напомним, что рынок немного восстановился в пятницу. Индекс MocБиржи повысился на 0,57% до 2574,71, индекс РТС – на 0,14% до 832,4. Спад на рынке ОФЗ приостановился, индекс RGBI показал символический рост на 0,02% до 96,39 п.