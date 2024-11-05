«Персонал – ключевой ресурс компании» – Игорь Галанин, Эн+

Фото: Сергей Антипин

«К 2030 году из-за демографической ямы прогнозируется снижение числа людей в возрасте от 25 до 44 лет на 21%. На рынке труда сегодня жесткая конкуренция, и сфера энергетики – не исключение», – говорит Игорь Галанин, директор по организационному развитию и управлению персоналом Эн+. По его словам, компании активно автоматизируют производственные процессы, внедряют искусственный интеллект, но без кадров – все равно не обойтись. Привлечение и удержание кадров становится главной задачей.

В холдинге Эн+ каждый специалист на счету, особенно в свете грядущих больших строек в Иркутской области. В ближайших планах, например, – строительство генерирующих мощностей в Усолье-Сибирском. Компания проводит большую работу по привлечению молодых кадров. 29 и 30 октября в ИРНИТУ прошли Дни Эн+ для студентов и школьников. На встрече с будущими энергетиками Игорь Галанин рассказал, что компания делает для того, чтобы привлечь и удержать молодые кадры. Мы записали главные вопросы – и ответы на них.

Фото: Сергей Антипин

Какие профессии востребованы в Эн+?

Игорь Галанин рассказал на встрече о самых востребованных профессиях в Эн+. Список получился внушительный – от специальностей, связанных с работой на тепловых энергоцентралях, гидроэлектростанциях до обслуживающего и ремонтного персонала. Есть спрос и на специалистов в сфере строительства, сметных дел, проектирования. Нужны также профессионалы в области экологии, охраны труда, ведь, помимо производственных процессов, Эн+ серьезно занимается вопросами безопасности.

– Очень востребованы сегодня и специалисты в сфере IT: это и 3D-моделирование, и работа с большими базами данных. Для нас программирование очень важно. В структуре холдинга есть отдельный бизнес – Эн+ Диджитал, который занимается проектами по цифровизации, автоматизации процессов. В ведущих иркутских вузах реализуется профильная Академия IT – ребята получают профильное образование в области информационных технологий. Для нас очень важно иметь собственный ресурс, свою внутреннюю компетенцию для дальнейшего развития экономики и новых технологий в компании.

Фото: Сергей Антипин

Как попасть в компанию?

Если молодой человек имеет активную позицию, не сидит и не ждет, когда его заметят, у него – хорошее будущее в Эн+, считает директор по управлению персоналом. Конечно, сразу со студенческой скамьи на должность директора или главного инженера не попадешь, но этого вполне реально достичь через какое-то время.

– Попасть в Эн+ – не проблема. Стартовая точка входа – это, конечно, базовые, начальные должности. Не редкость, когда будущие инженеры начинают свой карьерный путь с рабочих специальностей. А дальше все зависит от человека. Эн+ делает очень многое для того, чтобы выявить таланты, продвинуть их. Но, как известно, под лежачий камень вода не течет – нужна активность и вовлеченность самих сотрудников в проекты компании. В этом случае – 100% будет карьерный рост.

Фото: Сергей Антипин

Как проходит адаптация в энергохолдинге?

Молодым людям, когда они только устроились на работу, на первых порах бывает непросто адаптироваться в новом коллективе. Поэтому Эн+ активно развивает институт наставничества: это позволяет молодым специалистам в сжатые сроки включиться в производственный процесс. Понимая важность и ценность программы наставничества, в компании планируют вдохнуть в эту технологию новую жизнь.

– Технология наставничества известна давно, и она всегда эффективна, – поделился Игорь Галанин. – Когда в компанию приходит молодой специалист, ему назначается наставник из числа опытных сотрудников, который буквально водит его за руку, показывает и рассказывает, где, что и как работает. Важно, чтобы это не стало формальностью, а реально работало. Чтобы знания и опыт передавались.

На какую зарплату можно рассчитывать в Эн+?

По словам Игоря Галанина, в регионах рост заработной платы идет быстрее, чем в Москве. Так, если в столице за последние три-четыре года оплата труда увеличилась почти на 50%, то в субъектах страны рост составил от 80 до 115%.

Фото: Сергей Антипин

– В Эн+ заработная плата индексируется регулярно. Причем в последние годы мы делаем опережающую индексацию зарплаты, то есть на больший процент, чем официальная инфляция. Мы понимаем, что это необходимо делать с учетом текущей ситуации в стране, чтобы удержать персонал. Еще один важный момент: зарплаты на наших предприятиях – «белые», с отчислениями в пенсионный фонд, полноценными больничными и так далее.

Игорь Галанин подчеркнул, что сегодня в бизнесе появился новый тренд – человекоцентричность. Компании понимают: персонал – это ключевой ресурс, главная движущая сила.

– В бизнес-системе Эн+ уже давно декларируется эта ценность. Мы понимаем реальную ценность каждого сотрудника. И в последнее время кадры с каждым днем становятся все ценнее и ценнее.

Амбассадоры Эн+

Студенты первого и второго курсов ИРНИТУ, принимавшие участие в Днях Эн+, поделились, что выбрали энергетику неслучайно, а сотрудничать с энергохолдингом начали с первых месяцев обучения: компания активно привлекает ребят к участию в масштабных федеральных мероприятиях, таких как Российская энергетическая неделя и Международный инженерный чемпионата CASE-IN.

Никита Пинягин, студент второго курса института энергетики по направлению «Теплоэнергетика»:

– Эн+ лично мне помогает реализовывать мой потенциал, о котором я и не знал раньше, развивать профессиональные и даже социальные навыки. Благодаря сотрудничеству с компанией мне, например, удалось попасть на финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN, где собрались более 100 молодежных команд из России и стран СНГ. Мы с командой института энергетики заняли пятое место. Просто невероятные эмоции, огромный опыт!

София, студентка первого курса Байкальского института БРИКС ИРНИТУ:

– Когда я попала на энергетическую смену, которую организовал холдинг Эн+, поняла, что энергетика – это та отрасль, в которой я хочу работать. Потом я попала в энергокласс КУИЦ, мне там все очень понравилось. Преимущества огромные – это дополнительные знания, бесплатное обучение. Все это дало мне возможность поступить в Байкальский институт БРИКС.

Фото: Сергей Антипин

Справка

Дни Эн+ в ИРНИТУ прошли 29-30 октября. Участниками масштабного события стали тысячи студентов и школьников.

Программа включила различные активности: