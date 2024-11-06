Ирина Бахтина, Эн+: «У нас есть простор для новых проектов и идей»

«У меня очень интересная работа. Держит в тонусе настолько, что я точно знаю: не заскучаю», – поделилась с участниками Дней Эн+ в ИРНИТУ директор по устойчивому развитию российского энергохолдинга Ирина Бахтина. 20 лет профессиональной жизни она отдала работе в международном бизнесе. «Свободы для творческой работы там было очень мало, – призналась Ирина. – А вот за 2,5 года работы в РУСАЛе и Эн+ мне уже есть что вспомнить: столько крутых и сложных проектов реализовано! Если вы хотите реального драйва, интересных задач, хотите менять и меняться – вам к нам».

Ирина Бахтина.

Фото: Сергей Антипин

«Эн+ тратит миллиарды на устойчивое развитие»

Ирина Бахтина рекомендовала студентам прежде чем идти устраиваться на работу, узнать как можно больше о компании – и не только об основной ее деятельности, но и о том, как она работает в направлении ESG. Социальные инвестиции, «зеленая» повестка, экологические инициативы, возможность сотрудников расти и развиваться, получать новые навыки, реализовывать интересные проекты – важно всё.

– Финансовые отчеты не дадут вам нужной информации – только сухие цифры о доходах и расходах. Они мало что расскажут о развитии компании, ее корпоративной культуре и принципах работы, о том, сколько компания тратит на социальное развитие. Важно посмотреть именно отчет ESG. Например, в документе об устойчивом развитии Эн+ прописано, что в приоритете компании – развитие инфраструктуры и городской среды, снижение негативного воздействия на окружающую среду, поддержка общественных, экологических и образовательных проектов. Если вы откроете информацию о социальных инвестициях Эн+, то увидите цифры, которые вас впечатлят. На эти цели компания тратит миллиарды, потому что понимает их важность и необходимость.

«Программа экологической эффективности – на 7 лет вперед»

Ирина Бахтина рассказала, что экологические платежи за каждую тонну загрязняющих веществ обходятся компании Эн+ в 1 млн рублей, это очень серьезные затраты. Механизмы «зеленого» субсидированного финансирования есть, но их не так много. Тем не менее компания работает в этом направлении, снижая выбросы загрязняющих веществ, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

– К примеру, по угольной генерации мы отрабатываем снижение выбросов в рамках национальной программы «Чистый воздух». Наши обязательства – внедрить в ту же угольную генерацию наилучшие доступные технологии, чтобы в итоге снизить выбросы. Наша программа повышения экологической эффективности расписана на 7 лет вперед. Сегодня затраты по экологии энергохолдинга Эн+ составляют 11 млрд рублей. И это точно не предел – еще 17 млрд рублей запланированы на предстоящие годы.

Ирина Бахтина.

Фото: Сергей Антипин

«Партнерство важно для развития»

Важно и то, что компания не просто тратит миллиарды на экологическую программу, а работает вдолгую, сотрудничая с научными учреждениями, учеными, академиками. Это позволяет оценить эффект реализуемых долгосрочных программ, увидеть их дальнейшие перспективы. Кроме того, партнерство и сотрудничество очень важны для развития компании и раскрытия кадрового потенциала.

– Лично для меня очень важно, что, например, в 2024 году в рамках X Всемирного водного форума в Индонезии две практики Эн+ были признаны лучшими в мире. Одна из них касается научного экологического мониторинга на озере Байкал. Этой практикой компания вместе с научными организациями занимается уже пять лет. И эта работа, действительно, способствует тому, чтобы мы выработали единый набор критериев по оценке здоровья экосистемы Байкала. Именно партнерство и сотрудничество позволяют выработать правильные методологии под те проекты, которые мы предлагаем и реализуем.

«Социальные программы нужно проговаривать с населением»

Говоря о социальных программах, Ирина Бахтина отметила, что нужна обратная связь от населения. Если компания хочет добиться реального позитивного восприятия того, что она делает для устойчивого развития, нужно спрашивать у людей, что они хотят получить.

Основанный Олегом Дерипаской энергохолдинг Эн+ ежегодно тратит 5,3 млрд рублей на социальные программы и развитие устойчивой городской среды, в том числе на благоустройство и улучшение общественных пространств.

– Есть исследования, которые подтверждают, что качество городской среды напрямую влияет на продолжительность жизни, на уровень удовлетворенности жителей, – подчеркнула специалист. – Холдинг Эн+ инициировал новую методологию по оценке эффективности социальных инвестиций. Раньше мы тратили на это большие деньги, реализуя проекты на свое усмотрение, никого не спрашивая. Разве что интересовались у местной власти о том, что нужно городу и его жителям. Но, если мы делаем что-то для людей, нужно спрашивать именно у них, проговаривать все наши инициативы с населением. Тогда удовлетворенность нашей работой, а значит и эффективность социальных инвестиций компаний будет выше.

Ирина Бахтина.

Фото: Сергей Антипин

«Есть потенциал для новых проектов и идей»

В завершение встречи со студентами Ирина Бахтина напомнила об еще одном немаловажном элементе устойчивого развития бизнеса – экономике замкнутого цикла. Она рекомендовала обращать на это внимание при выборе места работы.

– Когда вы смотрите на будущего работодателя, которому хотите отдать, не побоюсь этого слова, лучшие годы своей жизни, всю свою молодую энергию, задумайтесь, насколько этот бизнес цикличен в смысле экономики замкнутого цикла. Сколько, допустим, у компании «хвостов», которые не возвращаются в экономику и с ними нужно что-то делать. В этом случае есть простор для креативных идей. Если бизнес замкнутого цикла – интересы другие. У Эн+ есть потенциал для новых проектов, новых идей.

Ирина Бахтина.

Фото: Сергей Антипин

Дни Эн+ в ИРНИТУ прошли 29-30 октября. Участниками масштабного события стали тысячи студентов и школьников.

Программа включала различные активности: