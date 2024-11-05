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Школьников в 16 регионах России отправили на дистант из-за роста заболеваемости пневмонией

Всеобщий дистанционный режим обучения ввели Новгородская и Псковская области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на региональные правительства, министерства образования, управления Роспотребнадзора и СМИ.

В остальных субъектах приостановили работу некоторые школы либо же на дистанционное обучение перешли отдельные классы. Так произошло в Челябинской, Курганской, Свердловской, Томской, Омской и Кемеровской областях, Санкт-Петербурге, Дагестане, Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Красноярском, Краснодарском и Алтайском краях.

В России отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями, есть групповые очаги в детских организованных коллективах, сообщил представитель пресс-службы федерального Роспотребнадзора. Он добавил, что основным возбудителем заболевания является микоплазма. На вопросы о числе пациентов в стране с микоплазменной инфекцией и вызванной ею внебольничной пневмонией в Роспотребнадзоре не ответили.

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– Чтобы не заболеть, все люди, невзирая на возраст, должны своевременно пройти вакцинацию от гриппа. Хорошо известно, что эта простая мера замедляет активность передачи инфекции, защищает пожилых людей, а также лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, артериальной гипертонией от развития как крайне тяжёлых дыхательных осложнений, так и от сосудистых катастроф. В случае даже начальных признаков простуды лучше оставаться дома, чтобы не подвергать риску заболеть окружающих, и чтобы уменьшить риски усложнений у себя. Не помешает ношение лицевых масок в общественных местах, – рекомендует доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии Института клинической медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова Алексей Эрлих.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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