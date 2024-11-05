РУСАЛ расширил обвинения против Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса

Миллиардера подозревают в махинациях с ЦФА. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

По мнению РУСАЛа, Потанин консолидировал контроль над платформой по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз», чтобы обойти обязательство по согласованию с РУСАЛом крупных сделок «Норникеля». «Атомайз» принадлежит «ТКС холдингу» Потанина и кипрской Tokentrust Holdings, акционерами которой являются «Норникель» и тот же Потанин. В результате своих действий Потанин получил личную выгоду, а «Норникель» понес ущерб, хотя компания внесла значительный денежный и иной вклад в формирование стоимости «Атомайза», настаивает РУСАЛ.

Также «Русал» винит Потанина в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через ЦФА, выпускаемые на «Атомайзе», говорится в судебных материалах.

«Русал» дополнил свое исковое заявление к Потанину требованиями, связанными с разработкой блокчейн-платформы «Атомайз» и реализацией программы «Цифровой инвестор» за счет средств «Норникеля» в интересах Потанина и аффилированных с ним структур, заявил «Ведомостям» представитель алюминиевой компании. Иск в полной мере соответствует «наилучшим интересам» «Норникеля» и его миноритарных акционеров, подчеркнул он.