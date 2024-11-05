Разработку проекта укороченной версии МС-21 оценили в 1,94 млрд рублей

Последний транш в 1,19 млрд руб. могут провести в 2025 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

На разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21-210 планируют потратить 1,94 млрд руб. в 2024-2025 годах. В этом году на разработку предлагается выделить 750 млн руб., в 2025 году – 1,19 млрд руб.

Ранее стало известно, что иркутская авиакомпания «ИрАэро» пополнит парк новыми МС-21. Запланирована поставка 21 ближнемагистрального самолета SJ-100, а также семи среднемагистральных МС-21 и девяти Ту-214. В соответствии с подписанным документом транспорт будет передан перевозчику через лизингодателя в срок до 2035 года.