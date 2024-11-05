ИНК завершила монолитные работы первых домов нового микрорайона в Усть-Куте

Иркутская нефтяная компания (ИНК) полностью завершила монолитные работы первых двух домов нового микрорайона в Усть-Куте, который предназначен для проживания сотрудников Иркутского завода полимеров и их семей.

На текущий момент возведены все 9 этажей в трех блок-секциях одного дома и все 8 этажей в трех блок-секциях второго. В обоих домах выполнена гидроизоляция кровли, идет утепление. Сейчас рабочие приступили к внутренним работам: завершено более 40% монтажа стояков системы отопления, выполнено 70% монтажа стояков ливневой канализации, продолжается остекление зданий и прокладка труб системы холодного, горячего водоснабжения и отопления домов.

К концу ноября планируется подключение домов к временной системе отопления, что позволит продолжить отделочные работы в зимний период, работы по монтажу трубопровода для устройства теплого пола, внутренних перегородок стен, разводку кабельно-проводниковой продукции. В декабре строители приступят к утеплению фасадов.

– Строительство объекта идет в соответствии с графиком. Ключевые внешние работы завершены на 95% – это укладка бетона монолитного каркаса домов и остекление, полностью выполнено строительство наружных сетей дождевой (ливневой) канализации, водопровода. На сегодняшний день мы приступили к внутренней отделке. На следующий год запланировано благоустройство территории – укладка дорог, тротуары, пешеходные переходы, а также строительство наружных инженерных электрических сетей, – отметил руководитель проектного офиса по строительству микрорайона Александр Галкин.

В строительстве микрорайона участвуют 160 рабочих, задействовано 20 единиц спецтехники. Проектом предусмотрено возведение домов на площади 25,7 га. Часть первых этажей зданий будут отведены под коммерческие объекты. На территории будет детский сад, школа, спортивный комплекс и досуговый центр. Уже получено положительное заключение госэкспертизы на проект строительства детского сада на 90 мест. Заключен договор на проектирование нового полигона ТКО. Пользоваться инфраструктурой смогут все жители Усть-Кута.