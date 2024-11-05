Цены на новостройки в Иркутске снизились в октябре

В октябре в условиях отсутствия массовой программы льготной ипотеки и исчерпания лимитов по семейной ипотеке цены на новостройки стали опускаться во многих городах России. Средняя по стране динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону, правда, пока весьма незначительно: –0,1% за месяц. А вот «квадрат» чуть-чуть прирос в цене – на 0,7%. Такие выводы сделали специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав изменение цен за месяц в 70 крупных городах.

Общая цена предложения за месяц выросла в 38 городах, в 30 упала, в двух не изменилась.

Наибольший прирост цены лота в новостройке наблюдался в Череповце (+5,5%), Магнитогорске (+4,9%), Уфе (+3,4%), Астрахани (+3,1%), Челябинске (+2,9%), Иванове (+2,8%), Твери (+2,8%), Саранске (+2,5%), Ижевске (+2,4%) и Севастополе (+2,4%).

Больше всего снизилась общая цена квартиры в Новокузнецке (–7,8%), Нижнем Тагиле (–7,2%), Чите (–3,9%), Якутске (–3,6%), Пензе (–3,5%), Архангельске (–3,4%), Нижнем Новгороде (–3,2%), Белгороде (–3%), Хабаровске (–2,8%) и Орле (–2,3%).

В Москве динамика цены квартиры оказалась слабоположительной: +0,4%, и теперь средний объект в столице стоит 22 272 508 рублей. В Подмосковье цена снизилась на 0,3%, до 9 996 261 рубля, в Петербурге – на 0,1%, до 13 275 621 рубля.

Средняя по России квартира в новостройке стоит 7 247 328 рублей, что на 0,1% меньше, чем в сентябре.

«Что касается предложения, оно подросло на 17,5% за месяц – это значит, что продажи буксуют. Однако во многих городах застройщики не спешат снижать цены, что говорит о некоем запасе прочности в строительной отрасли. Отчасти рост цен может объясняться вымыванием дешевого предложения. Также раскупают квартиры небольшой площади: за месяц средняя площадь квартиры в новостройке уменьшилась с 52,8 кв. м до 52,4 кв. м, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала ««Мир квартир»». – Тем не менее, мы наблюдаем тренд на снижение цен во все большем числе городов. И он продолжится, а в следующем году мы, по всей видимости, увидим и снижение средней по России стоимости квадратного метра».