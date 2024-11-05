Читинские студенты и школьники на Хакатоне создали мобильное приложение, поддерживающее работу на трех языках

Сбер выступил партнером хакатона «Создавая цифровое завтра», который прошел в Чите в последние дни октября. В соревновании приняли участие 40 человек. Им помогали эксперты и наставники - представители ЗабГУ и центра опережающей профессиональной подготовки Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса.

Организаторы хакатона — Читинское отделение Сбера и Забайкальский государственный университет. Участники мероприятия – студенты ЗабГУ и читинские школьники, объединившись в 8 команд в течение двух дней придумывали идеи проектов, способы их реализации и показывали свои навыки в разработке, дизайне и презентации.

Темой для разработки стал сервис для студентов ЗабГУ, который позволит улучшить образовательный процесс и будет способствовать успешной адаптации в ВУЗе. Обязательное требование к решению - использование в разработке LLM-модели нейросети GigaChat.

Победителем хакатона «Создавая цифровое завтра» стала команда СберКот. Они создали мобильное приложение для студентов, поддерживающее работу на трех языках (русском, английском и китайском). Это решениеособенно актуально для адаптации иностранных обучающихся.

Второе место заняла команда SberPy с чат-ботом Zabuchka-бот, с помощью которого можно прослушивать аудиозаписи лекций.

Третьими стали ребята из команды «Мифическая шестерка». Они представили на суд жюри Web-приложение NewbieGuide. Это приложение помогает студентам ориентироваться в учебном процессе и устраивать свой быт, используя приложения Сбера.

Команда-победитель получила денежный приз – 50 тысяч рублей. Команды-призеры получили от Сбера умные колонки и зарядные устройства.

«Это наш первый опыт проведения хакатона совместно с Забайкальским государственным университетом. Уверен, что полученные решения будут в дальнейшем реализованы на практике. Хакатон – отличная площадка для молодых талантов, которые могут проявить свой потенциал и получить новые знания», – Константин Разводов, управляющий Читинским отделением Сбербанка.

«Хакатон – уникальная возможность для участников приобрести новые и прокачать уже имеющиеся навыки в программировании, дизайне, презентации, работе в команде. Здесь в совместном творчестве создаются интересные и полезные продукты. Это мероприятие позволяет заявить о себе талантливым ребятам, которые решили выбрать эти направления своей будущей профессией. А для организаторов – это возможность взглянуть на свои задачи другими глазами и найти не стандартные решения в организации образовательного процесса в нашем университете», – Михаил Казмерчук, проректор по молодежной и информационной политике Забайкальского государственного университета.