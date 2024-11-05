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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам и накопительным счетам.

Для клиентов Private Banking​ по линейке депозитов максимальная эффективная ставка достигает 28% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года.

Ставка 23% годовых доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» или «Доходный» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 6 месяцев при выплате процентов в конце срока.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 21% доступна по вкладам «Свой вклад», «Доходный», «Доходный Пенсионный» без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через дистанционные каналы (мобильное приложение или интернет-банк) на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Клиентам РСХБ также доступна доходность до 18% годовых по рублевым накопительным счетам.

«Россельхозбанк предлагает высокие процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, чтобы обеспечить клиентам достойную доходность на их сбережения», — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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