Аренда жилья доступна 57% семей Иркутской области

Чтобы снять в Приангарье типовую двухкомнатную квартиру семья с двумя детьми должна зарабатывать 101,3 тыс. руб. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Регион
|
Доля семей, которым доступна аренда жилья
|
Доход, необходимый для аренды жилья
|
11
|
Иркутская область
|
57,2%
|
101,3 тыс. руб.
|
12
|
Красноярский край
|
55,2%
|
108,9 тыс. руб.
|
47
|
Новосибирская область
|
45%
|
103,9 тыс. руб.
|
59
|
Республика Бурятия
|
41,4%
|
110 тыс. руб.
Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в 2024 году снизилась по сравнению с рекордным результатом прошлого года. Так, если в 2023 году немногим более 50% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем рейтинге это значение составляет чуть более 46%.
Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей семей 71,2%. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65%. В этих регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 130 и 175 тыс. рублей в месяц соответственно для беспроблемной аренды жилья.
Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания, также Крым и Алтай. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется традиционно высокой безработицей и умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности.