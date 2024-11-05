Аренда жилья доступна 57% семей Иркутской области

Чтобы снять в Приангарье типовую двухкомнатную квартиру семья с двумя детьми должна зарабатывать 101,3 тыс. руб. Данные приводит РИА Новости.

Место Регион Доля семей, которым доступна аренда жилья Доход, необходимый для аренды жилья 11 Иркутская область 57,2% 101,3 тыс. руб. 12 Красноярский край 55,2% 108,9 тыс. руб. 47 Новосибирская область 45% 103,9 тыс. руб. 59 Республика Бурятия 41,4% 110 тыс. руб.

Согласно результатам исследования, доступность аренды в России в 2024 году снизилась по сравнению с рекордным результатом прошлого года. Так, если в 2023 году немногим более 50% семей, состоящих из двух работающих взрослых и двух детей, в среднем по России была доступна аренда, то в текущем рейтинге это значение составляет чуть более 46%.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей семей 71,2%. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65%. В этих регионах бюджет семей из четырех человек должен превышать 130 и 175 тыс. рублей в месяц соответственно для беспроблемной аренды жилья.

Среди регионов с низкой доступностью преобладают северокавказские республики: Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания, также Крым и Алтай. Низкая доступность аренды в этих регионах объясняется традиционно высокой безработицей и умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности.