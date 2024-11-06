Выборы в США: вероятности и прогнозы

Изучение опросов и рынков прогнозов — это лишь несколько способов, которые могут помочь инвесторам оценить потенциальный исход президентских выборов в США. Компания БКС Мир инвестиций приводит некоторые из широко цитируемых показателей.

По данным Kalshi, первой регулируемой в США биржи и рынка прогнозов, 57% пользователей ставят на победу Дональда Трампа, а 43% — Камалы Харрис.

Согласно данным Polymarket, крупнейшего в мире рынка прогнозов (с той лишь оговоркой, что жители США не могут пользоваться данным сервисом), вероятность победы Дональда Трампа оценивается в 62%, а Камалы Харрис — в 38%. Таким образом, этот рынок в значительной степени отражает мнение международных бетторов о выборах.

– В целом отрыв между соперниками небольшой, – отмечают аналитики БКС. – Мы видим, что это отражается в индексе волатильности S&P 500 (VIX), который комфортно расположился на отметке 20 и сигнализирует об усилении осторожности среди инвесторов и трейдеров.

5 ноября голосование уже стартовало. Из прогноза Associated Press следует, что кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп может одержать победу в штатах Индиана, Кентукки и Западная Вирджиния, а демократ, действующий вице-президент Камала Харрис — в Вермонте. Индиана предоставляет 11 голосов выборщиков, Кентукки — восемь, Западная Вирджиния — четыре (таким образом, Трамп получает 23 голоса), а Вермонт — три. Аналогичный прогноз публикует CNN, сообщает РБК.

Президентские выборы в США обещают войти в историю как одни из наиболее напряженных. Уже произошло несколько драматических событий: было совершено покушение на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, снят с выборов действующий президент США Джо Байден, и теперь есть вероятность того, что победит женщина — вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис, подчеркивают аналитики. Стоит напомнить, что для победы на президентских выборах требуется набрать 270 голосов.