Иркутян учат пользоваться цифровым сервисам «Иркутскэнергосбыта»

Энергетики вновь пришли к старшему поколению, чтобы обучить слушателей курсов «Бабушка онлайн» работе в сервисах заочного обслуживания компании. Специалисты «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) наглядно показывают, как зарегистрироваться в личном кабинете, мобильном приложении или чат-ботах в мессенджерах Viber и Telegram.

Одного занятия достаточно, чтобы освоить функционал сервисов компании. Теперь иркутяне старшего поколения могут оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков или посмотреть квитанцию, не приезжая в офис компании, а сэкономить это время для общения с близкими людьми.

«У меня две внучки, к ним обратишься, если что-то не понятно, они тык-тык быстренько, «все баба, все». А здесь конкретно покажут, расскажут, «разжуют», – Галина Хитрова, слушатель курса «Бабушка-онлайн».

В личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта» сейчас зарегистрировано 837 тыс. пользователей. Количество пользователей сервисом постоянно увеличивается, рост по сравнению с началом года составил уже 5%.

«Мы стараемся ориентироваться на наших клиентов, поэтому, когда проводим курсы, обязательно спрашиваем, что нравится, что не нравится и стараемся это учесть. Кроме того, мы наблюдаем, действительно ли курсы были полезны, отслеживаем, кто реально платит за ресурсы через личный кабинет, и поощряем таких активных пользователей», – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Занятия проходят в рамках городского проекта «Активное долголетие», который реализует администрация города Иркутска. Кстати, в этом году курсам исполняется 15 лет. «Бабушка онлайн» – традиционно самое востребованное направление. В этом году получить навыки работы с персональным компьютером и современными гаджетами записались 900 человек.

«Совместно с Иркутским государственным университетом работаем над усовершенствованием программы. Помимо основных навыков, которые необходимы нашим бабушкам и дедушкам работе на компьютере, на смартфоне, мы учим их работать в том числе с дистанционными ресурсами. Приложения банковские, например, возможность пользоваться государственными муниципальными услугами, понятно, что современные технологии позволяют дистанционно решать многие вопросы. Мы совместно с нашей энергетической компанией интегрировали в образовательную программу этот необходимый для бабушек и дедушек навык – возможность пользоваться личным кабинетом на сайте компании, дистанционно оплачивать потребленные ресурсы, что немаловажно. Особенно это было актуально в пандемию, когда мы сидели по домам. Тогда это было невероятно востребовано, но и по-прежнему мы приучаем родителей пользоваться всеми доступными ресурсами», – Александра Егорова, начальник управления реализации общественных инициатив аппарата администрации Иркутска.

«Иркутскэнергосбыт» присоединился к проекту администрации Иркутска в 2017 году. Энергетики пошли и в другие города региона. Подобные обучающие занятия для людей старшего поколения проходят в Ангарске, Усолье-Сибирском, Братске и т.д. Подать заявки можно в офисах компании в вашем городе.