Что пишут о президентских выборах в США зарубежные СМИ

Выборы 2024 года могут стать самыми остросюжетными: на кандидата Дональда Трампа совершено два покушения, действующий президент вышел из гонки, впервые может победить женщина – вице-президент Камала Харрис. Об этом пишут «Ведомости».

Харрис большее предпочтение отдают женщины, тогда как Трампу – мужчины. Исход голосования будут определять колеблющиеся штаты, среди которых Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. На 5 ноября Трамп уверенно лидировал в четырех из семи из них, а Харрис – только в двух, согласно агрегированным опросам FiveThirtyEight. Участники криптоплатформы для ставок Polymarket оценивают шансы на победу Трампа в 60%.

Марк Никетт и Грегори Корте, Bloomberg

«Исход президентских выборов в США, скорее всего, решится всего несколькими тысячами избирателей в нескольких так называемых колеблющихся штатах.

В большинстве мест мало кто сомневается в том, кто выиграет голоса выборщиков. Вот почему кампании Харрис и Трампа тратят большую часть своего времени и денег лишь на небольшое количество штатов, где гонка действительно конкурентная.

Несколько десятилетий назад колеблющихся штатов было примерно вдвое больше, чем сейчас. Но их число уменьшилось, поскольку страна стала более поляризованной».

Сара Смит, BBC

«Оба кандидата представили суровые видения будущего, если они проиграют эти выборы. Дональд Трамп говорит, что страна «попадет в ад» и станет «немедленно коммунистической», если он потерпит поражение, в то время как Камала Харрис описывает своего оппонента как «фашиста», который хочет «неограниченной власти».

Америка не просто кажется невероятно разделенной, создается ощущение, будто две отдельные страны неловко сосуществуют на одной территории».

Крис Стром, Наталия Дроздяк, Bloomberg

«В США предупреждают, что Россия усиливает тактику вмешательства в выборы. «Эти действия могут привести к насилию, в том числе в отношении сотрудников избирательных комиссий. Мы ожидаем дополнительный постановочный контент в день выборов, а также в течение нескольких дней и недель после закрытия избирательных участков», – говорится в совместном заявлении управления директора национальной разведки (ODNI), ФБР и министерства внутренней безопасности США.

Агентства также заявили, что Иран представляет угрозу прозрачности выборов и «проводит вредоносную кибератаку, чтобы скомпрометировать кампанию бывшего президента Трампа».