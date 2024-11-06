Зарплаты на основные нужды хватает только 27% иркутян

Онлайн-платформа по поиску работы hh.ru провела исследование удовлетворенности населения размером заработной платы.

38% респондентов из Иркутской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 35% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум. Полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 27% иркутян.

Чаще всего зарплаты не хватает сотрудникам розничной торговли (58%), а также рабочему персоналу (49%), представителям сферы безопасности (46%), юристам (45%), а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы (по 43%). Реже всего на тотальную нехватку зарплаты жалуются строители (20%).

Интересно, что женщины значительно чаще мужчин сетуют на то, что заработной платы им недостаточно для покрытия базовых расходов (41% против 32%). В разрезе возрастных категорий финансовые сложности чаще всех испытывают респонденты от 55 лет и старше – 53% рассказали о нехватке зарплаты на основные нужды, а также люди 45–54 лет (44%)

Согласно данным Росстата, средняя зарплата россиян по итогам первой половины 2024 г. составила 85 017 рубля (до вычета налогов), при этом реальные располагаемые денежные доходы (после вычета инфляции) увеличилась в годовом выражении на 8,1%.

Для покрытия основных нужд 49% иркутян не хватает более 20 тыс. рублей в месяц. Еще 34% опрошенных признались, что им недостает от 15 до 20 тыс. рублей в месяц, 14% – от 10 до 15 тыс. рублей ежемесячно, остальным – в пределах 10 тыс. рублей.

Из-за нехватки денег 83% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий, 71% – от покупки новой одежды и обуви, 63% – от интересного досуга, 46% – от трат на образование. Экономить на медицине и лекарствах вынуждены 40% респондентов из Иркутской области.