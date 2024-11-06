ГК «Новый город» остается лидером рейтинга застройщиков Иркутской области

Группа компаний возводит 19,58% всей недвижимости региона.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), группа компаний «Новый город» удерживает лидерство по объему текущего строительства в Приангарье.

Доля рынка ГК «Новый город» в регионе в ноябре 2024 года составила 19,58% – 195 тыс. м². В тройке лидеров также ГК Альфа (68 тыс. м²) и ГК ПарапетСтрой (64 тыс. м²).

По данным REALTY.IRK.RU, средние цены на новостройки в Иркутске с начала 2024 года выросли на 8%, до 140,94 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 4%, до 120,26 тысяч рублей за квадрат. По итогам 2023 года новостройки выросли в цене на 12%, жильё на вторичном рынке – на 7%.