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Срок обучения в школе не планируют сокращать

Ранее о глобальном сокращении сроков обучения в вузах и школах заявил Мединский. Об этом пишут «Ведомости».

Министерство просвещения не планирует сокращать продолжительность обучения в школах, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на просветительском марафоне «Знание. Первые». При этом министр допустил, что длительность школьного обучения может измениться «в будущем». «На сегодняшний день вопрос не обсуждается. В ближайшее время каких-то изменений не планируется», – сказал Кравцов.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что обучение в школе в течение 11 лет является непозволительной роскошью, и предложил сократить этот срок, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку. 60% иркутян против этой идеи. Не поддержал инициативу и 59% опрошенных родителей школьников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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