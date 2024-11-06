Спрос на облака в Иркутской области вырос почти в три раза

Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди иркутского бизнеса. С начала года спрос на облака в регионе вырос в 2,8 раза. Среди самых популярных услуг - виртуальная инфраструктура и резервное копирование.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами в Иркутской области пользуются ритейлеры - на них приходится порядка 40% клиентов MWS в регионе. В 16% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — обрабатывающие производства.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере строительства — более чем в 10 раз, гостиничном и ресторанном бизнесе — в 3,6 раза, обрабатывающем производстве — 2,4 раза, сфере образования — в 2,1 раза.

Более 80% клиентов MWS в Иркутске используют виртуальную инфраструктуру, почти 80% — делают резервное копирование информации в облаке, почти 10% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью у бизнеса пользуются офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

Сильнее всего из сервисов в регионе спрос вырос на изолированное сетевое соединение — почти в 4 раза и объектное хранилище — в 2 раза. Также растёт интерес иркутских компаний к резервному копированию.