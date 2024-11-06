Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

Газпром планирует расширить мощности «Силы Сибири»

Читайте также:

«Газпром» и китайская CNPC подписали допсоглашение к договору о поставках газа
11 октября 2024
Новак: Россия перенаправила 30–40% поставок газа из Европы на другие рынки
27 сентября 2024

Компания получила положительное заключение экспертизы.

Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщает Интерфакс со ссылкой на данные из единого госреестра заключений.

Речь идет о вторых компрессорных цехах (компрессорный цех № 2) на всех восьми компрессорных станциях магистрали (приводятся проектные названия объектов - КС-1 "Салдыкельская", КС-2 "Олекминская", КС-3 "Амгинская", КС-4 "Нимнырская", КС-5 "Нагорная", КС-6 "Сковородинская", КС-7 "Сивакинская", КС-7а "Зейская") и также лупингах - на объем подачи газа на экспорт в объеме 30 млрд куб. м газа в год и на объем 38 млрд куб. м в год.

Для 2024 г. действует контрактный объем поставок по магистрали в размере 30 млрд куб. м. С декабря текущего года магистраль должна выйти на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ковыкта, «Сила Сибири», «Союз Восток», экспорт газа в Китай, 2023. Последние новости":
Все материалы сюжета (58)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес