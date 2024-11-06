Газпром планирует расширить мощности «Силы Сибири»

Компания получила положительное заключение экспертизы.

Газпром получил от Главгосэкспертизы положительное заключение на расширение мощностей магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири», сообщает Интерфакс со ссылкой на данные из единого госреестра заключений.

Речь идет о вторых компрессорных цехах (компрессорный цех № 2) на всех восьми компрессорных станциях магистрали (приводятся проектные названия объектов - КС-1 "Салдыкельская", КС-2 "Олекминская", КС-3 "Амгинская", КС-4 "Нимнырская", КС-5 "Нагорная", КС-6 "Сковородинская", КС-7 "Сивакинская", КС-7а "Зейская") и также лупингах - на объем подачи газа на экспорт в объеме 30 млрд куб. м газа в год и на объем 38 млрд куб. м в год.

Для 2024 г. действует контрактный объем поставок по магистрали в размере 30 млрд куб. м. С декабря текущего года магистраль должна выйти на полную экспортную производительность — 38 млрд куб. м газа в год.