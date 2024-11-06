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Биткоин пробил 74 тыс. долларов из-за первенства Трампа на выборах президента США

Республиканца считают дружественным к криптовалютам. Об этом пишет портал CoinDesk.

Биткоин подскочил до нового исторического максимума чуть выше 75,5 тыс. долларов на криптобиржах. Рост связывают с коэффициентом на победу кандидата Дональда Трампа на бирже ставок Polymarket. Игроки дают ему 85% шансов на победу в выборах президента США.

Трейдеры в основном рассматривают победу Трампа как благоприятный фактор для индустрии по сравнению с демократом Камалой Харрис, которая не воспринимается как слишком дружелюбная к криптовалютам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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