Биткоин пробил 74 тыс. долларов из-за первенства Трампа на выборах президента США

Республиканца считают дружественным к криптовалютам. Об этом пишет портал CoinDesk.

Биткоин подскочил до нового исторического максимума чуть выше 75,5 тыс. долларов на криптобиржах. Рост связывают с коэффициентом на победу кандидата Дональда Трампа на бирже ставок Polymarket. Игроки дают ему 85% шансов на победу в выборах президента США.

Трейдеры в основном рассматривают победу Трампа как благоприятный фактор для индустрии по сравнению с демократом Камалой Харрис, которая не воспринимается как слишком дружелюбная к криптовалютам.