Трамп получил уже 205 голосов выборщиков

Для победы в выборах США необходимо 270 голосов.

На данный момент Дональд Трамп получил поддержку 205 выборщиков благодаря победе в штатах Юта и Монтана. Его соперница Камала Харрис пока набрала 117 голосов. Также предварительные данные указывают на лидерство Трампа в ключевом штате — Пенсильвании. Эти результаты основаны на данных CNN, Fox News, передаёт РБК.

По информации New York Times, после подсчета 51% бюллетеней в Пенсильвании Трамп опережает Харрис с результатом 50,6% против 48,5%.

Корреспонденты отмечают, что штаб Трампа бурно отреагировал на предварительные итоги голосования. Пенсильвания является одним из важнейших штатов на этих выборах, так как она предоставляет 19 голосов выборщиков. Ранее фаворита среди избирателей этого штата предсказать было невозможно, а без поддержки Пенсильвании шансы кандидатов на общенациональную победу значительно снижаются.

New York Times оценивает вероятность победы Дональда Трампа на посту президента США в 82%.

Ранее посольство России в США заявило, что обвинения о вмешательстве Москвы в американские выборы являются «злобной клеветой» и «очередным вымыслом». В посольстве подчеркнули, что они не получали ни одного доказательства таких обвинений от официальных лиц США, несмотря на то, что эта тема активно обсуждается в СМИ.