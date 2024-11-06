«Забудьте всё, что было до 2023 года». Сергей Макшанов – о прогнозах-2025 для бизнеса

«Потерянное десятилетие» прогнозируют эксперты для мировой экономики. По прогнозам экономистов Всемирного банка, глобальная экономика замедлится до самого низкого за 30 лет уровня. А что будет в России? Бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов уже частично делится своими прогнозами на 2025 год. Его ежегодная конференция «Базовые стратегии», которая собирает в разных городах России сотни владельцев и руководителей бизнеса, в Иркутске пройдет 28 февраля. Мы записали некоторые тезисы эксперта.

«Кризис зальют»

Всемирный банк прогнозирует, что до 2030 года глобальная экономика замедлится до самого низкого за 30 лет уровня. При этом экономические факторы, обеспечивающие прогресс и процветание в течение последних трёх десятилетий, угасают. А для мировой экономики, возможно, формируется «потерянное десятилетие».

– По поводу прогнозов – кто-то стращает. Всё может быть, но, с другой стороны, 2008-2009 год многому научил. Если что – кризис «зальют», – уверен Сергей Макшанов. – Понятно, что экономика разбалансированная, разбалансировка продолжается, очень много триггеров. Но у российской экономики – в силу того, что она отвязалась от многих, корреляция с мировой должна пройти спокойно. Основное, что мы говорим сегодня бизнесу: «То, что вы выстраивали до 2023 года, сейчас можно отложить. Обстановка совершенно другая, возврата к прежним плодам глобализации не предвидится».

«Фокус на Азию»

При всех негативных прогнозах в мировой экономике эксперт обращает внимание, что население планеты продолжает расти, и к 2050 году составит 9,7 млрд человек (сейчас 8,02 млрд), а средняя продолжительность жизни увеличится до 77,2 года.

– И, как вы понимаете, расти оно будет в основном за счёт Юго-Восточной Азии, Азии и Африки. 50% прогнозируемого прироста населения мира до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: ДР Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании. Так называемый «Белый мир» продолжает сжиматься: от 50% населения в 1900 году – до 18% сейчас. К 2050 году население европейских стран сократится на 10-15%, и бизнесу стоит учитывать это в своих планах, – считает Сергей Макшанов.

«ЗОЖ правит бал»

Сергей Макшанов выделяет три отрасли, которые продолжат расти, несмотря ни на что.

– Во-первых, это энергосбережение, потому что дорожать будет всё, мировая экономика становится инфляционной. Во-вторых, IT. B-третьих, ЗОЖ. ЗОЖ правит бал, ЗОЖ впереди планеты всей, обратите на него внимание, и вы не промахнётесь никоим образом, – резюмирует эксперт.