В Иркутске состоялся межрегиональный волейбольный турнир «Кубок Иркутской нефтяной компании»

В Иркутске завершился X межрегиональный волейбольный турнир «Кубок Иркутской нефтяной компании». Организатором турнира выступила ИНК.

В этом году организаторы расширили формат соревнований, добавив женские команды. Турнир собрал шесть женских сильнейших волейбольных коллективов Иркутской области: ООО «ИНК», «Взлет», «Байкал-97», «Политех», «Шелехов», а также команду из Республики Саха (Якутия).

По результатам игр первое место завоевала команда «Шелехов», второе место – «Политех», третье место заняла «ИНК».

Среди мужских команд участие приняли восемь сильнейших составов. Это волейбольный клуб «Металлург» (Норильск), «Ассоциация лесопромышленников» (Красноярск), Бурятский государственный университет (Улан-Удэ), волейбольный клуб «Старт» (Зеленогорск), «Газпром трансгаз Томск» (Томск), сборная команда Забайкалького края (Чита), ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» (Красноярск), а также сборная ИНК (Иркутск).

Победителями среди мужских команд в золотом play-off стала команда «Газпром трансгаз Томск», в серебряном play-off – сборная «ИНК».

ИНК активно поддерживает сотрудников и предоставляет различные возможности для занятий спортом и ведения здорового образа жизни. На вахте организованы спортивные залы для тренировок, а в офисе действуют группы здоровья по основным спортивным направлениям. Сформированы команды по футболу, мини-футболу, волейболу и другим видам спорта, есть своя группа чирлидеров.