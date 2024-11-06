Филиал Ивано-Матренинской больницы могут открыть на месте недостроенной картографической фабрики в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объект 6 ноября.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Недостроенная картографическая фабрика находится на пересечении улиц Лызина и Красноказачьей в Иркутске. Общая площадь помещений составляет более 4,9 тыс. квадратных метров. Это два здания четырех и пяти этажей, соединенные между собой переходами. Сейчас демонтажные работы за счет собственных средств выполняет один из застройщиков. Они выполнены на 90%.

– В этом районе города идет плотная застройка, растет население и, конечно, есть потребность в детском учреждении здравоохранения. Поэтому сегодня нужно работать с расчетом на перспективу. Поручил разработать медико-техническое задание, для того, чтобы мы могли понять градостроительный потенциала данного земельного участка. Необходимо детально проработать в первую очередь вопрос безопасности нахождения здесь детей и их родителей. Кроме того, объект находится на пересечении магистральных улиц и при проектировании нужно это учесть, сделать правильную транспортную схему, – сказал Игорь Кобзев.

Планируется, что новый поликлинический комплекс будет включать в себя амбулаторные, диагностические и участковые службы, а также дневной стационар.