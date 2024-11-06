Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

Филиал Ивано-Матренинской больницы могут открыть на месте недостроенной картографической фабрики в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил объект 6 ноября.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Недостроенная картографическая фабрика находится на пересечении улиц Лызина и Красноказачьей в Иркутске. Общая площадь помещений составляет более 4,9 тыс. квадратных метров. Это два здания четырех и пяти этажей, соединенные между собой переходами. Сейчас демонтажные работы за счет собственных средств выполняет один из застройщиков. Они выполнены на 90%.

– В этом районе города идет плотная застройка, растет население и, конечно, есть потребность в детском учреждении здравоохранения. Поэтому сегодня нужно работать с расчетом на перспективу. Поручил разработать медико-техническое задание, для того, чтобы мы могли понять градостроительный потенциала данного земельного участка. Необходимо детально проработать в первую очередь вопрос безопасности нахождения здесь детей и их родителей. Кроме того, объект находится на пересечении магистральных улиц и при проектировании нужно это учесть, сделать правильную транспортную схему, – сказал Игорь Кобзев.

Планируется, что новый поликлинический комплекс будет включать в себя амбулаторные, диагностические и участковые службы, а также дневной стационар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес