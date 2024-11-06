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Открытый диалог с Игорем Кобзевым состоялся в рамках школы Клуба веселых и находчивых

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел открытый диалог с молодежью в рамках школы Клуба веселых и находчивых, которая проходит с 5 по 7 ноября в Доме молодежи. Также глава региона вручил благодарственные письма губернатора за вклад в развитие движения КВН в Приангарье.

<p>Фото с сайта правительства Иркутской области</p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

Школа клуба веселых и находчивых проходит в Иркутской области впервые за 10 лет, участие в ней принимают 120 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Мероприятие проводится в рамках популяризации движения КВН среди молодежи и привлечения к активному участию в культурной жизни региона.

В рамках программы участники получат необходимые знания и навыки для организации собственных игр КВН в своих муниципалитетах, после обучения они будут находиться под постоянным кураторством со стороны организаторов школы. Программа также включает лекции и семинары при участии министерства по молодежной политике, на которых участники смогут обсудить вопросы поддержки КВН-движения через получение грантов и иных форм государственной поддержки.

— Сейчас наша задача — придать новый импульс движению КВН в регионе, мы будем поддерживать и взрослые команды, и школьные. Вынесем этот вопрос также на Совет ректоров Иркутской области, обсудим все вопросы, думаю со следующего года начнем усиленно заниматься этим направлением, — отметил Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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