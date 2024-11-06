«Это не кризис, это норма» – эксперт об экономике России

«Никогда не видел столь полярных оценок состояния российской экономики, как в этом году. Уверенное освоение спроса одними компаниями и опасение спада, торможения, другими. Действительно, ситуация очень разная и неоднозначная», – рассказывает Демид Голиков, директор АРБ Про.

Центральная тема на 2025 год – это модель работы бизнеса в условиях высокой процентной ставки и системной нехватки людей.

– Это не кризис, я полагаю. Это норма на ближайшие годы, а может быть и десятилетия. Поэтому решение на «Базовых стратегиях» мы ищем не антикризисное, как преодолеть, а системное – как жить, как развиваться, несмотря ни на что, – подчёркивает эксперт.

Он добавил, что на конференции «Базовые стратегии», которая обычно собирает в разных городах России сотни владельцев и руководителей бизнеса, компания расскажет, где еще есть возможности для уверенного движения вперёд.

Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21%, максимума за все время наблюдений. Такого резкого повышения ожидал лишь каждый 6-й из 30 опрошенных агентством Reuters аналитиков и экономистов, бОльшая часть склонялась к менее агрессивному повышению до 20%. При этом на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров рассматривал и варианты увеличения «ключа» сверх 21%. Эксперты не исключают, что ключевая ставка может быть повышена выше – до 25%.