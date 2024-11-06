Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

«Это не кризис, это норма» – эксперт об экономике России

«Никогда не видел столь полярных оценок состояния российской экономики, как в этом году. Уверенное освоение спроса одними компаниями и опасение спада, торможения, другими. Действительно, ситуация очень разная и неоднозначная», – рассказывает Демид Голиков, директор АРБ Про.

Центральная тема на 2025 год – это модель работы бизнеса в условиях высокой процентной ставки и системной нехватки людей.

– Это не кризис, я полагаю. Это норма на ближайшие годы, а может быть и десятилетия. Поэтому решение на «Базовых стратегиях» мы ищем не антикризисное, как преодолеть, а системное – как жить, как развиваться, несмотря ни на что, – подчёркивает эксперт.

Читайте также:

«Забудьте всё, что было до 2023 года». Сергей Макшанов – о прогнозах-2025 для бизнеса
6 ноября 2024
«В 2023 году Россия выросла быстрее, чем мир, а 2024 год будет еще лучше»
21 февраля 2024

Он добавил, что на конференции «Базовые стратегии», которая обычно собирает в разных городах России сотни владельцев и руководителей бизнеса,  компания расскажет, где еще есть возможности для уверенного движения вперёд.

Напомним, 25 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21%, максимума за все время наблюдений. Такого резкого повышения ожидал лишь каждый 6-й из 30 опрошенных агентством Reuters аналитиков и экономистов, бОльшая часть склонялась к менее агрессивному повышению до 20%. При этом на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что совет директоров рассматривал и варианты увеличения «ключа» сверх 21%.  Эксперты не исключают, что ключевая ставка может быть повышена выше – до 25%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Сергей Макшанов. Базовые стратегии":
Все материалы сюжета (23)


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес