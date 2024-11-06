Трамп победил на выборах президента США 2024 года

5 ноября в США прошли выборы 47-го президента. В гонке участвовали вице-президент Камала Харрис и миллионер Дональд Трамп. Последний забрал «колеблющийся штат» Пенсильвания, а вместе с ним и победу в голосовании.

«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», – заявил он перед сторонниками.

С победой президента уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Выбор американцев потянул за собой криптовалюту и российские акции. Индекс МосБиржи поднялся на 3,2% – до 2700,46 пункта.

Напомним, что победу Дональда Трампа прогнозировали Fox News, The New York Times и CNN. На бирже ставок Polymarket за миллионера проголосовали 85% пользователей.