Трамп назвал себя 47-м президентом США

Заявление сделано перед сторонниками Дональда Трампа. Об этом пишет РБК.
«Это политическая победа, которую наша страна ещё не видела», – передает его слова издание.
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Заявление сделано перед сторонниками Дональда Трампа. Об этом пишет РБК.
«Это политическая победа, которую наша страна ещё не видела», – передает его слова издание.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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