Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

«Доброе утро, новый мир», – Дерипаска о выборах в США

Российский промышленник Олег Дерипаска прокомментировал вероятную победу Дональда Трампа на выборах 47-го президента США.

«Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир будет, похоже, везде», – пишет бизнесмен в своем Telegram-канале.

С победой президента уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», – заявил Трамп перед сторонниками.

Напомним, что победу Дональда Трампа прогнозировали Fox News, The New York Times и CNN. На бирже ставок Polymarket за миллионера проголосовали 85% пользователей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес