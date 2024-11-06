«Доброе утро, новый мир», – Дерипаска о выборах в США

Российский промышленник Олег Дерипаска прокомментировал вероятную победу Дональда Трампа на выборах 47-го президента США.

«Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир будет, похоже, везде», – пишет бизнесмен в своем Telegram-канале.

С победой президента уже поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», – заявил Трамп перед сторонниками.

Напомним, что победу Дональда Трампа прогнозировали Fox News, The New York Times и CNN. На бирже ставок Polymarket за миллионера проголосовали 85% пользователей.