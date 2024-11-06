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Выдачи автокредитов в октябре снизились

По оценке ВТБ, в октябре россияне получили на покупку легковых машин более 165 млрд рублей. Это почти на треть ниже результата текущего сентября, но сопоставимо с прошлогодним октябрем.

Октябрьская динамика рынка, в первую очередь, связана с высокой концентрацией спроса в предыдущем месяце из-за планируемого увеличения утильсбора. 

Дополнительными факторами, сдерживающими спрос на автокредиты, выступили действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

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«Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием «похолодание» пришло и в автосегмент. Несмотря на масштабный ассортимент, спрос тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. Особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает авто с пробегом, так как для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам. С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам «холода» на этот рынок пришли надолго», - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В целом по итогам 10 месяцев выдачи автокредитов в России, по оценке экспертов банка, составили более 2 трлн рублей - на 66% выше, чем за аналогичный период прошлого года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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