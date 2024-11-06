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Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб могут воспользоваться бесплатной опцией отложенного платежа в интернет-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн. Теперь платежи в рублях можно осуществлять будущей датой – в любой из восьми следующих календарных дней.

Сформируйте и подпишите платежное поручение в Уралсиб Бизнес Онлайн, выбрав дату исполнения – платёж будет автоматически исполнен в указанный срок.

Более подробно об услугах РКО  и других продуктах для бизнеса можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-700-77-16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxyJkTQU

/ Сибирское Информационное Агентство /
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