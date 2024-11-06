На рынке акций прогнозируют Трамп-ралли

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года индекс МосБиржи за два месяца взлетал на 13%. Возможно ли повторение ситуации в этому году?

Как это было в 2016 году

8 ноября 2016 г. президентом США стал Дональд Трамп. Индекс акций S&P 500 отреагировал позитивно, прибавив за два месяца года более 5%. Российский рынок тогда тоже пошел в рост — за ноябрь-декабрь взлетал на 13%.

– 8 лет назад геополитика уже была острой, но и корреляция рынков акций еще была максимальной. Сейчас — международные барьеры на движение капитала и низкая отзывчивость российского рынка на динамику зарубежных площадок. Индекс S&P 500 остается на исторических максимумах на фоне развернувшегося курса ФРС по ставке, а индекс МосБиржи пребывает на годовых минимумах на фоне жесткой политики ЦБ, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Что будет в 2024 году

Среди участников российского рынка есть осторожные ожидания перемен/

– Cпекулятивно на «эффекте Трампа» рынки акций все-таки могут вновь синхронно рвануть вверх. Для рынка США победа Трампа означает возможность снижения налогов корпораций, а для российского — сокращение геополитической риск-премии, хотя бы в моменте, – отмечают аналитики БКС.

На открытии 6 ноября фьючерсы Штатов раллируют до +2%, а индекс МосБиржи на старте прибавлял за +3%, до 2700 п.

– Посмотрим, как долго продлится положительная тенденция. Если ситуация 2016 г. хотя бы повторится, то по аналогии у отечественного бенчмарка до конца года будет шанс вернуться на максимумы осени — область 2900 п.