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Руководителя майнинговой организации оштрафовали в Иркутской области

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В Иркутской области привлекли к ответственности руководителя организации, которая занималась добычей криптовалюты. Она осуществляла свою деятельность в Тулунском районе, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в организации были выявлены нарушения при эксплуатации электроустановок, неисправность системы пожаротушения и отсутствие первичных средств пожаротушения.

На этом основании прокуратура возбудила административные дела по статьям «Нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Устранение недочетов в полном объеме находится на контроле надзорного ведомства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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