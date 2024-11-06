Руководителя майнинговой организации оштрафовали в Иркутской области

В Иркутской области привлекли к ответственности руководителя организации, которая занималась добычей криптовалюты. Она осуществляла свою деятельность в Тулунском районе, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в организации были выявлены нарушения при эксплуатации электроустановок, неисправность системы пожаротушения и отсутствие первичных средств пожаротушения.

На этом основании прокуратура возбудила административные дела по статьям «Нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок» и «Нарушение требований пожарной безопасности».

Устранение недочетов в полном объеме находится на контроле надзорного ведомства.