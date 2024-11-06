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На острове Ольхон незаконно срубили лес на 220 тысяч рублей

На острове Ольхон в Прибайкальском национальном парке незаконно срубили сосны и лиственницы. В ходе патрулирования территории опергруппа рядом с местом происшествия обнаружила 45-летнего местного жителя, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Мужчина не отрицал факт незаконной рубки. Приехал за дровами. Соответствующее разрешение у него было, но только на валежник. Спил живых деревьев он назвал вынужденным: якобы, их стволы мешали забрать погибшее высохшее дерево, которое на них "висело"», – рассказали в ведомстве.

Ущерб государству составил более 220 000 рублей. По факту случившегося направлено заявление в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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