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Иркутянин оплатил 1,3 млн рублей долга, чтобы не лишиться автомобиля

В Иркутске у должника арестовали имущество, чтобы побудить выплатить деньги. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

«46-летний житель Иркутска обязан был вернуть взятые в долг у гражданина средства в размере 1 млн 342 тысяч рублей. Однако должник длительное время уклонялся от исполнения решения суда, скрывая от судебного пристава зарегистрированный на него автомобиль», – говорится в сообщении.

На транспорт был составлен акт описи и ареста. Боясь расстаться с машиной, гражданин незамедлительно прибег к помощи родственников и знакомых, изыскал необходимую сумму и полностью оплатил задолженность, в том числе исполнительский сбор в размере более 90 тысяч рублей.

Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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