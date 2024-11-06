В Иркутске подорожает проезд по двум маршрутам

Коммерческий перевозчик уведомил администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда по двум маршрутам – № 10т и № 7к, рассказали в пресс-службе мэрии.
«С 3 декабря будет изменен тариф на проезд по муниципальным маршрутам № 10т "Реабилитационный центр – пл. ГЭС – Ц. Рынок" и № 7к "м/р Первомайский - пл. ГЭС- Ц. Рынок – м/р Первомайский"», – говорится в сообщении.
Стоимость одной поездки» составит 40 рублей до 20:00 и 45 рублей после 20:00.
Власти напомнили, что согласно действующему законодательству коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда, направив соответствующее уведомление в администрацию города.