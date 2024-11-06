Игорь Кобзев: из-за границ электропотребления платежи в Иркутской области резко вырастут

Правительство России утвердило верхнюю границу нормы электропотребления для всей страны. Соответствующее постановление прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Установленные объемы потребления электроэнергии абсолютно не учитывают специфику Иркутской области, где активно и повсеместно используется электроотопление. Несмотря на то, что новый документ сохраняет на прежнем уровне ранее установленную стоимость одного кВт*ч, изменения федерального законодательства в регионе приведут к резкому увеличению платежей жителей, для которых в отсутствие альтернативных источников отопления электроэнергия является жизненно необходимым ресурсом», – отметил глава региона в своем тг-канале.

Он также пояснил, что, согласно законодательству, установить объемы потребления выше определенных правительством РФ региональные власти не могут.

Учитывая данные в новом документе, стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. Однако максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч.

Служба по тарифам Иркутской области, ФАС, а также НИУ «Высшая школа экономики» провели анализ объемов энергопотребления населением в период отопительного сезона. На основании этих данных установлено, что для потребителей Иркутской области с электроотоплением целесообразно увеличить первый диапазон до 9 000 кВт*ч в месяц. Соответствующее обращение губернатор направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Для нас решение этого вопроса имеет важное социальное значение, ведь под действие нового распоряжения в Иркутской области попадают около 220 тыс. жителей. Рассчитываю также, что нормирование по объемам по-прежнему не затронет многодетные семьи, и будут сохранены все льготы и компенсации за оплату электроэнергии, ранее установленные для отдельных категорий граждан», – резюмировал губернатор.

Он также добавил, что в настоящее время перед правительством Иркутской области совместно со службой по тарифам, ФАС, депутатами Госдумы и сенаторами от Приангарья, руководством энергетических компаний стоит задача по увеличению значения первого диапазона для населения региона.