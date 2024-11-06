Компанию в Иркутске внесут в реестр недобросовестных поставщиков за срыв контракта

В Иркутской области компанию ООО «ЛВД» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва контракта, который был заключен с больницей. Такое решение было поддержано Арбитражным судом Приангарья, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

«Установлено, что медицинское учреждение заключило с компанией контракт на поставку хирургических антибактериальных нитей, которые необходимы для проведения оперативных вмешательств у пациентов», – говорится в сообщении.

Продукция на сумму более 500 тысяч рублей не была поставлена. Общество не смогло предоставить объективных пояснений о невозможности исполнения обязательств.

Предприятие внесли в реестр на 2 года. Представители общества не согласились с решением и обратились в суд, который поддержал выводы антимонопольной службы.